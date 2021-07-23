On Numara sonuçları sonuçları: On Numara’da büyük ikramiye sahibini arıyor

Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango'nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara'da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Temmuz 2021 tarihli 59. On Numara Çekiliş Sonuçları: 2 4 7 8 10 11 20 21 22 24 27 28 43 47 49 50 59 65 71 73 74 77

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.