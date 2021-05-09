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Ordu’da Mayıs ayında kar sürprizi

Ordu’da geceden itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Güncellenme: 15:18, 09/05/2021
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Ordu’da Mayıs ayında kar sürprizi

İlçelere bağlı bazı yaylalarda hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Kar yağışı turizm merkezlerinden Kabadüz Çambaşı, Korgan yaylası ve Akkuş Argan yaylalarında etkili oldu. (İHA)

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