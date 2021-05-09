Ordu’da Mayıs ayında kar sürprizi

İlçelere bağlı bazı yaylalarda hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, kar kalınlığının ise 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.. . Kar yağışı turizm merkezlerinden Kabadüz Çambaşı, Korgan yaylası ve Akkuş Argan yaylalarında etkili oldu. (İHA). İlginizi ÇekebilirTürkiye yeni haftada yazı yaşayacak. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6422263}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/orduda-mayis-ayinda-kar-surprizi-6422263');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6422263,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/orduda-mayis-ayinda-kar-surprizi-6422263/","headline":"Orduu2019da Mayu0131s ayu0131nda kar su00fcrprizi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["kar ya\\u011f\\u0131\\u015f\\u0131","Meteoroloji","Ordu","T\\u00fcrkiye","ya\\u011fmur"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/09/iecrop/1-10_16_9_1620562656-880x495.jpg","author":"Berk Cu00f6mert","datePublished":"2021-05-09 15:18:55","dateModified":"2021-05-09 15:18:55","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1122}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/orduda-mayis-ayinda-kar-surprizi-6422263/');