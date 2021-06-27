Orman yangınları sürüyor; yerleşim yerleri tahliye edildi

Kaypak Köyündeki ormanlık arazide öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bazı evlere sıçrama ihtimaline karşı yerleşim yerleri tahliye edildi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bilinmeyen nedenle çıkan yangına 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare’ye ait iş makineleri ve çok sayıda personel müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü de dumandan etkilenenlerin olması ihtimaline karşı bölgeye ambulanslar sevk etti. Yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar orman ile bölge halkının bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR YANGIN DA DENİZLİ’DE

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, arazinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken; yangın kentin birçok noktasından gözüktü.

Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopteri Marmaris'teki büyük orman yangınında görevli olmasından dolayı, rüzgarında etkisiyle hızla yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangına müdahale edilebilmesi için Bursa, Balıkesir ve Manisa Akhisar'dan helikopter desteği istendi. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 1 dozer, 15 arazöz ve 60 personel ile müdahale edildi. Köylü vatandaşlarında destek verdiği söndürme çalışmalarında şuana kadar 3,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

(İHA-DHA)

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