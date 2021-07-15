Otobüs, metro, metrobüs 15 Temmuz’da ücretsiz mi? 15 Temmuz için toplu taşımada kararı…

15 Temmuz hain darbe girişiminin bugün 5. yıl dönümü. Bugün yurdun birçok yerinde 15 Temmuz anması yapılacak. Vatandaşlar, 15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

15 TEMMUZ’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.