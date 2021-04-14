Otobüs, metrobüs ve metrolar nasıl çalışacak? Toplu taşıma sefer saatleri için açıklama…

Otobüs, metro ve metrobüsleri de içeren toplu ulaşım hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, tüm illerde toplu taşımada oturma kapasitesinin % 50 ile sınırlandırılacağını söyledi.

OTOBÜS, METRO, MİNİBÜS VE METROBÜSTE AYAKTA YOLCU YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada;

– Oturma kapasitesi % 50 ile sınırlandırılacak,

– Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek,

– Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenecek.

İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı.

“Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

* İBB olarak, toplu ulaşımda yarın itibarıyla “yoğun saat” uygulamasına geçilecektir.

* Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.

* 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkarları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.”