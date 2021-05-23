Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bir yıldan fazla devam eden pandemi sürecinin yerelde başarıyla yönettiklerini açıkladı.

Sosyal belediyeciliğin gerekliliği olarak esnafından, yaşlısına üreticiden, desteğe ihtiyaç duyan her vatandaşın yanında olduklarını anlatan Çerçioğlu “Biliyoruz ki zor zamanlar dayanışmayla daha kolay atlatılıyor. Özellikle esnafımıza, emekçimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın yanındayız” mesajı verdi.

Topuklu Efe lakabıyla anılan Başkan Çerçioğlu pandemi sürecinde yapılan sosyal yardımları şöyle sıraladı: “Özellikle yaşlıların her türlü ihtiyaçlarını giderdik. Süreç boyunca binlerce aileye düzenli olarak, ramazan ayında da 25 bin aileye her gün sıcak yemek ulaştırıldı. Sanatçılara, çalışanlara ve onların ailelerine ulaşmayı başardık. Bu pandemi sürecinde dayanışmayı en üst seviyeye çıkardık.”

Aydın'da ödeme güçlüğüne düşmüş vatandaşlar için “Askıda Fatura” uygulaması başlatılırken binlerce ailenin su faturası hayırsever vatandaşlar tarafından ödendi. Ayrıca su borcu olan vatandaşların suları belediye tarafından pandemi süresince kesilmedi. Şoför esnafının aylık ödemekte olduğu ücretlerde yüzde 50 indirim yapıldı. Servis ve taksi esnafının 2021 yılına ait çalışma ruhsatı ve vize ücretlerinde de yüzde 50 indirime gidildi.

Kadın üreticileri unutmadık

Pandemide yaşanan kapanma süreçlerinde açılamayan halk pazarlarından dolayı ürünü elinde kalan üreticilerin ürünlerini ederinde satın alan belediye, bunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı. Bu süreçte çilek, bamya, patates, soğan, havuç ve kereviz üreticisine destek verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yaptıklarını şöyle özetledi: “Her yıl 3 milyon adet dağıtımı yapılan Ata Tohumlarından elde edilen fidelerden pandemi sürecinde de tek tek dağıtıldı. Fideleri evden çıkamayan vatandaşlar balkonlarında yetiştirirken, üretime yönelmek ve katma değerli ürün elde etmek isteyen kadın üreticiler de Ata Tohumlarından elde edilen fidelerle desteklendi. Belediyeye ait çiftlikte üretilen sakız koyunlarından ve Çine çaparı cinsi koyunlardan hayvancılığa başlamak isteyen kadınlar öncelikli olmak üzere ailelere hibeler pandemi sürecinde de aralıksız olarak devam etti.”

Tüm araçları ilaçladık

Geçen yıl şubat ayında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından henüz pandemi ilan edilmeden önce Aydın'da tedbirler almaya başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, öncelikli olarak vatandaşların sıklıkla bir araya geldiği otobüs terminali gibi kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Çerçioğlu “DSÖ'nün pandemi ilanından sonra ise mart ayı içerisinde salgınla mücadelede süratli karar almak ve uygulamak için de “Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu” oluşturduk. Vatandaşların temin etmekte zorlandıkları maske ve dezenfektanlar da mart ayında üretilmeye başlanarak başta esnaflar olmak üzere Aydınlılara ulaştırıldı.

Kurulan mobil dezenfeksiyon ekipleriyle Aydın genelinde işyerlerinin yanı sıra vatandaşların bir araya geldikleri cami, otobüs terminali, çocuk oyun alanları gibi kamuya açık alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi. Şehir içi minibüsleri ve taksiler başta olmak üzere getirilen bütün araçlar dezenfekte edildi” dedi.