Pazarcılar Odası Başkanı: Günlük toplanması gereken ürünleri kim satacak?

Kabine toplantısı sonrasında aldığı tam kapanma kararında, pazarcı esnafına da kısıtlama getirilmesine tepki gösteren Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, “Halk kapalı ortamlarda alışveriş yaparak, salgına davetiye çıkaracak” iddiasında bulundu.

“HALK TAZE ÜRÜNLERDEN MAHRUM KALDI”

Hak Pazarları ile ilgili alınacak kararlarda Pazarcılar Federasyonu veya meslek odasının bilgisine danışılması gerektiğini belirten Refik Aksu, şunları söyledi:

“Halk kaybetti. Pazar yerlerimizde günlük satılan taze ürünlerden mahrum kaldı. Market raflarındaki birilerinin karıştırıp almadığı günlerce beklemiş ürünleri almaya mecbur bırakıldı. Ve kapalı ortamda kalabalık ortamda hastalığa davetiye çıkartıldı.

Üretici kaybetti. Pazar yerlerimizde dayanıksız tüketim malları genel olarak günlük satılmaktadır. Peki pazar yerlerimiz kapandı. Günlük toplanması gereken ürünleri kim satacak? Üretici bu ürünleri kime satacak. Marketlerin veya manavların günlük çıkan bu ürünleri tüketebileceklerini mi zannediyorsunuz.”

“MARULCU GELMİŞ ‘BATTIK’ DİYOR”

Bugün çiftçinin isyan ettiğini dile getiren Refik Aksu, “Marulcu kardeşim bugün odamıza gelerek ‘başkanım battık’ diyor. Çünkü bu sera sadece örnek bir tane. Daha nice seralar var. 17 gün bu seraya girmeyin bu marullar çöp olacak. Soğan ve ıspanak tohum atacak. Maydanoz ve diğer çeşitler ona keza. Bu ürünleri marketlerin

tüketebileceğini mi zannediyorsunuz” diye konuştu.

“ÇİFTÇİNİN SUÇU NE”

Çiftçinin suçu ne diyerek, tepkisini sürdüren Refik Aksu, şöyle konuştu:

“Peki bu kardeşlerimizin suçu nedir? Halka açık alanda her bütçeye uygun hizmet sunması mıdır? Peki bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bu da daha çok üretim demek. Biber, domates, patlıcan kabak, çilek gibi toplanması gereken ürün çeşitleri demek. Günlük toplanması gerekiyor. Bu ürünler pazarlarımız olmasa, market veya manavların tüketebileceğini mi zannediyorsunuz. Pazarlarımız olmasa bu ürünler market reyonlarında faiş fiyatla halka sunulacak. İki haftadır pazarlarımızda Aydın ve Mersin'den olmak üzere enginar yoğun bir şekilde halka sunuluyor. Bu ürünün ömrü kısadır. Bayram sonuna kadar bu enginar kılçık atıp zamanı geçecektir. Bu ürünün market raflarında satıla bileceğini mi düşünüyorsunuz?”

“BU ÜRÜNLERİ MARKETLERİN TÜKETECEĞİNİ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ”

Bu hafta itibari ile Manisa ve Turgutlu’da kiraz ve erik hasadının başlayacağına vurgu yapan Pazarcı Odası Başkanı Refik Aksu, endişesini şöyle dile getirdi:

“Bu ürünleri marketlerin tüket bileceğini mi zannediyorsunuz? Alıcı olmadığı için halk neye kime güvenerekten bu ürünleri toplayacak ? Bayram sonuna kadar zaten bu ürünlerin çoğu ağaçlarda eriyip yere dökülecektir.

Üretici kardeşimin suçu nedir? Dün halden bir dükkan sahibi kardeşim aradı. İran'dan 2 tır karpuz sardığını ve tırların gümrükte olduğunu belirtti. ‘Pazarlar kapanırsa, yandım, battım’ diyor. Niye diyor çünkü aldığı karpuzlar kaliteli ve boyları büyük.

Bu karpuz pazarcı esnafına hitap ediyor. Marketler büyük karpuz almaz. Elinde kalacağını kabzımal da biliyor. Çünkü pazarlarımızda büyük kaliteli karpuz dilim satılıyor. Bu da pazar yerlerimizde ne kadar kaliteli ürün satıldığının başlıca net kanıtıdır.

Şimdi bu kabzımal kardeşimizin günahı nedir? Bu zararı kim karşılayacak. Pazarların kapatılması demek meyve, sebze hallerinin de kapanması anlamına geliyor.

Pazarların kapanmasıyla hal esnafı ne kaybetti? Pazar esnafı peşin alışveriş yapar. Pazarcı hale girmedi mi nakit alışveriş dönmez. Çünkü market müşterisi 3 aylıktan 6 aylığa kadar çekle çalışır.

Pazarcıya kasa darası 4 gelir, dara 3 düşülür. Artı kasanın 2 katı da rehin parası alınır. Ama markete geldi mi daralar tam, rehin yok. Artı ürün geri iade alınır. Ondan sonra kasalar hurdacılardan toplanır.

Pazarlarının olmazsa olmazdır. Pazarlarımızdaki ürün çeşitliği kalite ve ucuzluk müşteri memnuniyeti hiç bir yerde asla bulunamaz”