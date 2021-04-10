Pınar Gültekin cinayeti davasında yeni gelişme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı.

Avcı, Pınar Gültekin’i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini ise bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı’nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar Gültekin’in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı.

Gültekin, memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

HTS kayıtlarında ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilen Mertcan Avcı da gözaltına alınıp tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 15 Mart'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasında kardeş Avcı'nın imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verildi.

Bu arada Cemal Metin Avcı, tutuklanıp cezaevine gönderildikten bir süre sonra savcılığa başvurarak “Ek ifade vermek istiyorum” dedi.

El yazısı ile hazırladığı 6 sayfalık ifadesinde de katlettiği Pınar Gültekin'i suçlayan Avcı, ilişkileri olduğunu ve Pınar'ın bu ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ederek kendisinden sürekli para istediğini iddia etti. Avcı, bu ifadesinin bir bölümünde de Muğla Adliyesi'nde görevli savcı D.Y.'den bahsetti.

Avcı ifadesinde, savcı D.Y.'nin de Pınar Gültekin ile ilişkisi olduğunu, savcı D.Y.'nin, Pınar'ın düşük notları için okul dekanı ve hocalarıyla görüştüğü, bir süre sonra da bu ilişkiden dolayı Pınar Gültekin'e baskı yapmaya çalıştığını öne sürdü.

Bütün bunları Pınar'ın kendisine anlattığını söyleyen Avcı'nın iddiasına göre Pınar kendisine, “Savcı D. bile bana bir şey yapamıyor, sen kimsin, sen mi yapacaksın’ dedi.

Avcı, savcının arabasını satmak istediğini, bu yüzden bir arkadaşının savcıyı kendisine yönlendirmesiyle tanıştıklarını da anlattı: “Ben başta savcı D. olayına inanmamıştım ama savcı ile tanıştıktan sonra inandım” dedi.

Avcı'nın ifadelerinin ardından soruşturma başlatan HSK, bir başmüfettiş görevlendirildi. Bu süreçte tayini Erzurum'a çıkan savcı D.Y. izne ayrıldı, ardından da görevine başlamadan HSK'ya istifa dilekçesini gönderdi. D.Y. dilekçesinde istifa gerekçesini ‘ailevi sebepler’ olarak belirtti. HSK'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında istifa eden savcının yanı sıra Cemal Metin Avcı'nın ve ifadelerde adı geçen diğer kişilerin de ifadeleri alınacak. Savcı D.Y'nin Ankara'da avukatlık yaptığı öğrenildi. (DHA)