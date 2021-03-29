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Emniyet’ten polis intiharıyla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir Çeşme'de bir komiser yardımcısının güneş gözlüğünün çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheliler arasında bulunan 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek’in ifadesinin alınması ve evinde arama yapılması sonrası yaşamına son vermesine ilişkin açıklama yaptı. Olayın araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından bir polis müfettişi ve bir mülkiye başmüfettişi görevlendirildiği, tahkikata hemen başlanıldığı kaydedildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:03, 29/03/2021
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Emniyet’ten polis intiharıyla ilgili açıklama

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki polis merkezinde görevli komiser yardımcısı H.Ö.Y., kendine ait bir güneş gözlüğünün polis merkezinde kaybolduğunu ileri sürdü. Polis merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen komiser yardımcısı, gözlüğünün 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek'in aldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatıldı.

İddianın odağındaki polis memuru İsmail Zeybek'in evinde arama yapıldı. Yapılan aramada, evinde bir güneş gözlüğü bulunan Zeybek, kendisine ait olan güneş gözlüğünün faturasını gösterdi ve komiser yardımcısı H.Ö.Y. de gözlüğün kendisine ait olmadığını belirtti. 21 yıllık polis memuru İsmail Zeybek, Pazar günü, beylik silahını kafasına ateşleyerek intihar etti.

“SORUŞTURMA TÜM BOYUTLARIYLA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR”

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 polis başmüfettişi ve 1 mülkiye başmüfettişi görevlendirilmiş olup, tahkikata hemen başlanılmıştır. İddiaya ilişkin soruşturma tüm boyutları ile titizlikle yürütülmektedir. Elim olay, Türk Polis Teşkilatını derinden üzmüştür. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına da sabır dileriz.”

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Yayınlanma Tarihi:18:51,