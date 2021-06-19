Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi açıklaması: Mektup yazarak uyarmıştım

AFAD verilerine göre saat 15:07'de İstanbul'un Kartal ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiğini büyüklüğünün 4.2 merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu duyurdu.

“YEREL YÖNETİMLERİ MEKTUP YAZARAK UYARMIŞTIM”

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından depremle ilgili açıklama yaptı.

Görür, şunları belirtti:

* Arkadaşlar, bugün Kartal yöresinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem denizde değil karada.

* 1999 depremlerinden sonra biz Gebze-Maltepe hattı arasında, KAF'ın Adalar koluna paralel bir zayıflık zonunun/ fayın varlığını biliyorduk. 1999 depremlerinden sonra bu hat üzerinde 2000 ve 2001 yıllarında da 4'lü mertebelerde depremler olmuştu.

* Hatta o yıllarda ben buralardaki yerel yönetimleri mektup yazarak uyarmıştım. Hatta bu fayın Gebze-Tuzla arasındaki kısmını biz inceledik. O zaman ben TÜBİTAK MAM başkanıydım.

* Bu fayın varlığı bu yöredeki yerleşim alanlarının daha özenli olmasını gerektirir, çünkü olası Marmara depreminde buralar görece daha zayıflık zonu olarak hareket edecektir. Sevgiyle.

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