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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 30 öğretim üyesi alınacak.

Güncellenme: 13:22, 22/04/2021
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca 30 Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta yoluyla, profesör kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

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