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Rektör: Buzullar eridikçe hayvan figürleri ortaya çıkıyor 

Ağrı Dağı'nın zirvesindeki şapka buzullarının havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlamasıyla kuş ve hayvan figürlerine benzer görüntülerin ortaya çıktığını söyleyen Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, doğa ve inanç turizmi açısından çok önemli ve görülmeye değer olduğunu ifade etti.

Güncellenme: 10:30, 01/07/2021
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Rektör: Buzullar eridikçe hayvan figürleri ortaya çıkıyor 

Kutsal kitaplarda adı geçen, efsaneleri ve türküleriyle ünlü, denizden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı’nın zirvesine yakın bölümündeki şapka buzulları, havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı.

Erimeyle birlikte Iğdır yöresinden bakıldığında kartal, tilki, kurt, geyik gibi hayvan figürlerine benzeyen görüntüler ortaya çıktı. Kent merkezinden rahatlıkla görülen figürler, ilgi görüyor. Meraklıları, figürlerin fotoğraflarını çekiyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, “Yaz mevsiminde, Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın ise üçüncü büyük dağı olan Ağrı Dağı’ndaki buzul tabakası, sıcaklarla birlikte eriyor. Bununla birlikte çeşitli hayvan figürleri ortaya çıkıyor. Bu figürler doğa ve inanç turizm açısından çok önemli ve görülmeye değer. Iğdır’a gelen yerli ve yabancıların bu görüntüyü kaçırmamasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Ağrı Avrupa Iğdır Iğdır Üniversitesi rektör Türkiye
Yayınlanma Tarihi:10:29,