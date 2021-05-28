Sağanak günlerce sürecek! Sıcaklıklar düşüyor…

Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu verilerine göre dün etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışlar bir süre daha devam edecek. Pazar günü kısa süreli ara verecek olan sağanak yeni haftada da sürecek. Yağışların etkisiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek, sıcaklıklar mevsim normallerine inecek.

KISA SÜRELİ FIRTINALAR GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu,Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa)eseceği tahmin ediliyor.