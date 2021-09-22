Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? PBS sonuç sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 22 Eylül'de PBS üzerinden açıklanacak. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ardından 30 Eylül'de kura çekimi gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı ataması ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak yerleştirme işlemi yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı atama başvurusu 8 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alındı. Sağlık Bakanlığı atama kurası 30 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları, yayınlanan takvime göre 22 Eylül tarihinde PBS üzerinden açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren yukarıda yer alan link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ

* 08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00’e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

* 22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00’e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

* 29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE KURA TARİHİ

* 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMASI İLE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

Başvuran adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on tercih yaptı. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER



Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)