Samsun ve Ordu için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Samsun’un doğusu ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gökgürültülü yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Salıpazarı, Ayvacık, Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Asarcık ve Ordu çevrelerinde beklenen kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

VALİLİK UYARDI

Samsun Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre 24 Temmuz Cumartesi günü 00.00-23.00 saatleri arasında Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Ayvacık ilçelerimizde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.” (İHA)