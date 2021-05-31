Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme

Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan  Abdullah S., tutuklandı. 

Güncellenme: 14:22, 31/05/2021
HaberlerGündem
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker’in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan’da 63 kişiye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik 28 Mayıs’ta  İstanbul ve Çanakkale’de  eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda suç örgütü içinde kilit rol oynadığı öne sürülen firari şüpheli Abdullah S., Çanakkale’de saklandığı lüks villada gözaltına alındı.

Şüpheliler Ulaş B. ve Ümit  G. de saklandıkları ev ve iş yerlerinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen  Ümit G. ve Ulaş B., serbest bırakıldı. Suç örgütünün taşınmaz malları ile  bazı şirketlerini üzerine geçirdiği iddia edilen Abdullah S. ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirSoylu ailesinin şirketinden Sedat Peker'in iddialarına açıklamaSoylu ailesinin şirketinden Sedat Peker'in iddialarına açıklama
Çanakkale cep telefonu Emniyet İçişleri Bakanı istanbul sigorta söz