Semt pazarları kapalı olunca çiftçi elinde kalan tonlarca ürünü çöpe döktü

Tam kapanma ile beraber mağdur olan çiftçi elindeki ürünleri satamadığı için çöpe dökmeye başladı. Hükümet tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararının ürünlerin hasat zamanına geldiğini söyleyen Antalya Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, “17 günlük sokağa çıkma yasağı çiftçiyi felç etti, bitirdi. Çünkü ürünlerin tam hasada çıktığı zamandı. Kış döneminde 100 kilo çıkan ürün, şu an 1.5 ton çıkıyor. Şu an semt pazarlarının kapanması nedeniyle, zincir marketler lüks malı 1 liraya alıyor raflarda 10-15 lira arasında satıyor. üretici zaten mağdur, tüketici ise daha mağdur. Burada, zengini zengin etme durumu var sanki” dedi.

“ÜRÜNÜ BEKLETME ŞANSIMIZ YOK”

Sem pazarlarının kapalı olmasının üreticiyi büyük ölçüde etkilediğini belirten Kökce, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Şurada 1 hafta 10 gün sonra kimse ürününü koymayacak tamamen sökecek. 20 gün sonra da ürünlerin tamamının üretimi duracak. Yayla ekimleri gelinceye kadar çok yüksek bir rakama çıkacak. Eğer bu yasaklar 2 ay önce havalar ısınmadan önce yapılmış olsaydı, biz elimizdeki ürünü 10 gün bekletebilirdik.

* Bir şekilde bu durumu aşabilirdik. Şimdi 25 derecenin üzerinde bir sıcak var, 15 günde toplanan sebze 3-4 günde toplanmaya başladı. Zaten domatesi, kavunu, biberi, salatalığı bekletme şansımız yok. Yani bu sebzeleri günü birlik toplamak zorundayız. O nedenle çok ciddi bir mağduriyet var.

* Bir de 17 günlük kapanma sürecinde bizim daha önceki almış olduğumuz kış döneminde, portakal, nar veya diğer ürünlere aldığımız çekler ödeme günleri bu günlere geldikten dolaya onlarda 1 Temmuz'a ertelendi.

* Burada bankalarda ki borçlarımız nedeniyle de çok ciddi bir zarar göreceğiz. Çünkü yüklü bir faiz binecek üzerine. Nereden tutsak elimizde kalıyor.