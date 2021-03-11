Sınırda operasyon: Piyasa değeri 56 milyon TL

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye giriş yapan ve boş olduğu beyan edilen Bulgaristan plakalı TIR, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine incelemeye alındı.

X- ray taramasına sevk edilen TIR’ın boş olarak beyan edilen dorsesinde, şüpheli yoğunluk belirlenerek, narkotik köpek ‘Marshi' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, yoğunluk tespit edilen bölümde gizli bölme olduğu saptandı.

PİYASA DEĞERİ 56 MİLYON LİRA

Sökülen gizli bölmede 82 paket içerisinde 63 kilogram esrar, 90 paket içerisinde 736 bin adet uyuşturucu hap, 325 cep telefonu, telefonlara ait aksesuar, 3 bin elektronik sigara cihazı, 420 elektronik sigara kiti, 2 bin hasarlı cep telefonu ekranı, 1 milyon 224 bin adet sigara filtresi, 937 bin adet sigara kağıdı ve 10 paket protein tozu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak malzemelerin piyasa değerinin 56 milyon lira olduğu bildirilirken, Türk sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine diğer araçlarda yaptığı aramalarda ise 261 parça yemek takımı, 803 parça porselen, 365 cep telefonu ve aksesuarı ile oto yedek parçaları ve kürkler ele geçirildi.(DHA)