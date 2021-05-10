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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kapanmanın bitiş tarihi…

Tam kapanma başladığı gün itibariyle temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar merakla tam kapanmanın bitip, sokağa çıkma yasağının kalkacağı tarihi araştırıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:38, 10/05/2021
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kapanmanın bitiş tarihi…

29 Nisan’da başlayan tam kapanma, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar kesintisiz sürecek. İstisnalar dışında tüm iş yerleri sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarihe kadar kapalı kalmaya devam edecek. Tam kapanmada yasaklara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası kesiliyor.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte tam kapanmanın sona ereceği tarih…

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

*Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

*Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

*Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

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