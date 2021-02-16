Son dakika… 16 Şubat’ın corona virüsü verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 16 Şubat Salı gününün verilerine göre 115 bin 794 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 31 milyon 748 bin 965’e ulaştı.

7 BİN 906 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 658 hastayla birlikte 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34’e çıktı. Can kaybı da 90 artarak 27 bin 652’ye yükseldi.

BİN 201 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte 7 bin 189 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, ağır hasta sayısı da bin 201 oldu.

DÜN 7 BİN 945 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Şubat verilerine göre semptom gösteren 660 hastayla birlikte 7 bin 945 yeni vaka tespit edilmişti. 91 kişi yaşamını yitirirken 7 bin 106 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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