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Son dakika… Ankara merkezli 3 ilde IŞID’in infaz timine operasyon

Irak ve Suriye'de silahlı faaliyet gösteren ve yabancı uyruklu bir kişinin terör örgütü IŞID tarafından öldürülmesi olayına karıştıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Güncellenme: 09:31, 22/01/2021
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Son dakika… Ankara merkezli 3 ilde IŞID’in infaz timine operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye ve Irak’ta IŞID içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterirken ölen örgüt mensuplarının geride kalan yakınlarına, ‘Kefele’ adı altında para dağıtımı yapan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik çalışma yapıldığı bildirildi.

Gelen ihbar ve alınan gizli tanık ifadesi sonrası yabancı uyruklu bir kişinin IŞID mensupları tarafından öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen tümü yabancı ülke vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:09:19,