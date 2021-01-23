Son dakika… Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre aşı dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu ifade eden Koca, paylaşımında bir harita da yayımlayarak, şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224.000'den fazla kişi aşı oldu.”

Haritaya göre şuana kadar en çok aşılamanın olduğu 5 il ise şu şekilde:

İstanbul: 224 bin 472 kişi

Ankara: 122 bin 332 kişi

İzmir: 76 bin 688 kişi

Antalya: 41 bin 305 kişi

Bursa: 39 bin 470 kişi

AŞILAMA 14 OCAKTA BAŞLAMIŞTI

13 Ocak’ta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca, kameralar karşısına geçerek corona virüsü aşısına ilişkin son bilgileri paylaşmış ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne geçerek canlı yayında corona virüsü aşısı olmuştu.

Bakan Koca aşı sonrası yaptığı açıklamada, 14 Ocak’tan itibaren sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlayacağını duyurmuştu.

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