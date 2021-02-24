Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 24 Şubat vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 72 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 285’e yükseldi.

Bugün toplam 124 bin 15 test yapıldı. Semptom gösteren 660 kişiyle birlikte toplam 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194 oldu.

Bugün iyileşen 5 bin 297 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 540 bin 293’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 200 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4 olarak duyuruldu.

DÜN 75 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 633 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 107 vakanın tespit edildiğini ve 5 bin 546 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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