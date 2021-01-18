Son dakika… 18 Ocak corona virüsü verileri açıklandı! Zatürre oranında dikkat çeken artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 18 Ocak Pazartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 151 bin 342 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 523 bin 423’e ulaştı.

5 BİN 862 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 749 hastayla birlikte 5 bin 862 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963’e çıktı. Can kaybı da 164 artarak 24 bin 161’e yükseldi.

ZATÜRRE ORANINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Verilere göre 7 bin 905 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769’a ulaştı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 183 olurken hastalardaki zatürre oranında dikkat çeken artış yaşandı.

Verilere göre dün yüzde 4.5 olan zatürre oranı bugün yüzde 5.1’e yükseldi.

DÜN 165 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 17 Ocak verilerine göre semptom gösteren 803 hastayla birlikte 6 bin 436 yeni vaka tespit edilmişti.

165 kişi hayatını kaybederken 8 bin 812 kişi de sağlığına kavuşmuştu.