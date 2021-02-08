Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Şubat tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 8 Şubat Pazartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 139 bin 378 testle birlikte toplam test sayısı 30 milyon 755 bin 784’e ulaştı.

8 BİN 103 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 632 hastayla birlikte 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559’a çıktı. Dün ise 6 bin 670 yeni vaka tespit edilmişti.

Can kaybı da 103 artarak 26 bin 900’e yükseldi.

BİN 310 AĞIR HASTA VAR

Güncel verilere göre 8 bin 567 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı da bin 310 oldu.

ZATÜRRE ORANI DÜŞTÜ, TEMASLI TESPİT SÜRESİ ARTTI

Dün yüzde 4.9 olan hastalardaki zatürre oranı, bugün yüzde 3.7’ye düştü. Ortalama temaslı tespit süresi de 6 saatten 7 saate çıkarken filyasyon oranı yüzde 99.9 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARI ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın güncel corona verilerini açıkladığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgiler de yer alıyor. Buna göre dün yüzde 45.4 olan yatak doluluk oranı, bugünkü tabloda yüzde 47.5 olarak yer aldı.

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.1’den yüzde 59.7’ye, ventilatör doluluk oranı da yüzde 57.1’den yüzde 29.5’e yükseldi.

DÜN 112 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Şubat verilerine göre, semptom gösteren 623 hastayla birlikte 6 bin 670 yeni vaka tespit edilmişti. 112 kişi yaşamını yitirirken 8 bin 201 kişi de sağlığına kavuşmuştu.