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Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 14 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 Şubat Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti. Bugün 666 yeni hastayla birlikte toplam 6 bin 287 vaka tespit edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:55, 14/02/2021
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Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 14 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 94 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 471’e yükseldi.

Bugün toplam 104 bin 108 test yapıldı. Dün Türkiye’de günlük toplam vaka sayısı 7 bin 706 olurken bugün vaka sayısı bin 419 düştü. Semptom gösteren 666 kişiyle birlikte toplam 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183 oldu.

Bugün iyileşen 6 bin 910 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 475 bin 329’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 230 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 47.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.5 olarak duyuruldu.

DÜN 93 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 671 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 706 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 215 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:19:49,