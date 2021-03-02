Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan kısıtlama genelgesi! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hangi saatlerde sokağa çıkacak?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiştir. İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre Vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır.

*Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

*HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

*Yüksek risk ve çok yüksek riskli illerde; 65 yaş üstü: 10:00 – 14:00, 20 yaş altı: 14:00-18:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

DAHA ÖNCE HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİYORLARDI? İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım genelgesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyordu.

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