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Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Kastamonu'nun merkezi olan depremin derinliği 13 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 07:37, 12/02/2021
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Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde deprem… Son depremler listesi

Depremin merkez üssü Kastamonu merkez Karamolla köyü. Saat 6.37’de gerçekleşen yerin 6.95 km deriliğindeki deprem Kastamonu merkez, Karabük ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kandiili Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü  4.7,  AFAD 4.5 olarak ölçtü.

KASTAMONU BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Kastamonu Belediyesi’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saat 06.38de merkezi Karamukmolla köyü olan 4.9 şiddetindeki deprem şehrimiz merkezinde de hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah tüm afetlerinden bizleri korusun.”

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Yayınlanma Tarihi:06:39,