Son dakika… Meteoroloji’den çığ uyarısı: 10 ilde alarma geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir’in batısı ile Antalya’nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BUZLANMA, DON, ÇIĞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından kuvvetli buzlanma, don ile kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Uyarılarda şu ifadeler kullanıldı:

* İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

10 İLDE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre, yarın için 10 ilde çığ alarmı verildi. Artvin, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Rize, Trabzon, Van, Bayburt ve Şırnak için yayımlanan uyarılarda kentlerdeki çığ tehlikesine dikkat çekildi.

TURUNCU ALARM: HAVA DURUMU TEHLİKELİ

Meteoroloji tarafından turuncu alarm için yapılan açıklamada hava durumunun tehlikeli olduğu belirtilerek “Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” denilmişti.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölgelere dair hava durumu tahminlerinde ise şu ifadelere yer verildi:

* Marmara: Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir’in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

* Ege: Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege’nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

* Akdeniz: Az bulutlu, Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Antalya’nın batı kıyılarının yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

* Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.