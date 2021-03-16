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Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. Verilere göre son bir haftada Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova vaka sayısı en çok artan iller oldu. Vaka sayısı çok azalan iller ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur...

Güncellenme: 19:36, 16/03/2021
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Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı.

Buna göre geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan iller; Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova oldu.

Geçen Haftaya göre vaka sayısında en çok düşüş gören illerse Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur oldu.

BAKAN KOCA’DAN TEDBİR UYARISI

Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Koca şu ifadeleri kullandı;

“Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.”

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

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Yayınlanma Tarihi:19:23,