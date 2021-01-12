Son dakika… Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte değişikliğe gidildi. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda şu ifadelere yer verildi;

*Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

*1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir.

*Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.

*Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

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