Son depremler: AFAD ve Kandilli deprem verilerini paylaştı

Türkiye'de ve Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen depremlere dair son deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sık sık sarsıntılar meydana geliyor.

ADANA’DA DEPREM

Adana’nın Kozan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli rasathanesi verilerine göre merkez üssü Kozan ilçesine bağlı bucak mahallesi olan ve gece saat 03.00 sularında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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