Sözleşmeli erbaş ve erlere izin düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayınlanan, Millî Savunma Bakanlığı yönetmeliğiyle İsteyen sözleşmeli erbaş ve erler, birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini aksatmayacak şekilde istirahat/izin sürelerinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilecek. İzinler asgari tabur, ilçe jandarma ve müstakil bölük komutanının yetkisinde olacak.

Bugün yürürlüğe giren Milli Savunma Bakanlığı yönetmeliğinin tam metni şöyle:

“MADDE 25 ‒ (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler. Ancak istekli olan sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde günlük faaliyet programında belirtilen faaliyet ve eğitimler dışında kalan istirahat/izin sürelerinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir. Bunlar istirahat/izinlerinin bitimini takip eden vardiya başlangıcında/ilk mesai gününün sabah yoklamasında hazır bulunmak zorundadır.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlere verilen vazifeye müteallik ilave görevler ile birliğe verilen vazifeye yönelik tatbikat/harekât/hudut ve benzeri görev hazırlıkları kapsamında ve ayrıca; nöbet/vardiya, hazır kıta, karakol ve benzeri görevler ile emniyet ve salgın hastalıklar açısından tehlike arz edebileceği belirlenen günlerde hafta içi mesai/vardiya sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilmesi asgari tabur, ilçe jandarma ve müstakil bölük komutanının (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi) yetkisindedir.”