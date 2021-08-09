Suat Sarı: Hiçbir uygar ülkede 4 günde 32 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalar olmaz

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Dr. Suat Sarı, son günlerde meydana gelen otobüs kazalarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Son 4 günde meydana gelen otobüs kazalarında 32 kişinin öldüğüne ve 57 kişinin de yaralandığına dikkat çeken Sarı, “Hiçbir uygar ülkede 4 günde 3 kazada 32 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalar olmaz. Hantal ve liyakatsız bakanlık bürokrasisi meydana gelen bu acı tablonun sorumlusudur” dedi.

SÖZCÜ İSTANBUL

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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Dr. Suat Sarı, son günlerde meydana gelen otobüs kazalarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“BEŞ ANA SORUN BAKANLIK BİRİMLERİNCE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR”

* Türkiye'de yıllarca bir kader olarak algılanan trafik kazaları can almaya devam ediyor. Dört günde 32 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Yaralılardan ağır olanların 1/3'ü hastane sürecinde ölüyor ve birçoğu da engelli olarak hayatını sürdürmek zorunda kalıyorlar.

* Hiçbir uygar ülkede 4 günde 3 kazada 32 kişinin ölümü ile sonuçlanan kazalar olmaz. Meydana gelen bu kazaları değerlendirdiğimizde beş ana sorun bakanlık birimlerince gözden geçirilmesi gerekiyor.

1- Araçların teknik donanımları şehirler arası seyahate uygun mu?

2- Araçlarda AEBS (gelişmiş acil frenleme sistemi), LDW (yol şerit takip sistemi) bulunup bulunmadığı

3- Araçların teknik muayenelerinin zamanında ve doğru şekilde yapılıp yapılmadığı,

4- Sürücülerin çalışma koşulları .

5- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 2014 yılından beri yer almasına rağmen yolcuların emniyet kemeri kullanımının sürücü ve emniyet birimlerince denetlenmemesi, Balıkesir'deki kazada hafif yaralı olarak kurtulan tek bir yolcunun emniyet kemeri taktığı ve bu sebeple kazayı hafif atlattığı gözlemlenmiştir.”

“KAZALARIN ANA SEBEBİ, SÜRÜCÜLERİN YORGUN VE UYKUSUZ ARAÇ KULLANIMI”

* Otobüs kaptanlığı, ücret ve çalışma koşulları sebebi ile artık tercih edilen bir meslek olmaktan çıkmış durumda. Bu sebeple tecrübeli sürücü bulmanın getirdiği bir çok sıkıntı yaşanmakta.

* Şu bir gerçek ki otobüs sürücülerinin hemen hepsi yoğun çalışma saatleri ve çalışma koşulları altında eziliyor, birçoğu otobüslerin arka koltuklarında ve bagaj mahallerinde uyuyarak dinleniyorlar. Yorgun ve uykusuz sürücüler doğal olarak kazaya sebep oluyorlar.

* Birçok sürücünün yol hipnozu, sürüşü etkileyen ilaç kullanımı , dinlenme yerlerinde uyku getirici içecekler kullandığı , şeker hastalığı sebebi ile uyku problemi olduğu görülmektedir.

NE YAPILMALI?

1-Mesleki yeterlilik kurumu vasıtası ile otobüs kaptanlığı meslek standartları oluşturulmalı ve sektörde min. ücret politikası oluşturulmalıdır.

2- Avrupa otoyollarında olduğu gibi, tüm otoyollarda dinlenme yerlerinde otobüs, kamyon, minibüs, midibüs benzeri ticari araçlar için dinlenme, uyuma üniteleri kurulmalı ve bu yerlerde sürücülerin karayolları trafik yönetmeliği dinlenme süreleri bazında ne kadar dinlendiği, uydu üzerinden denetlenmelidir.

3- 2016 öncesi araçlarda bulunmayan, AEBS ve LDW sistemleri tüm otobüslere mecburi olmalıdır. Araç muayeneleri AB standartlarında yapılmalıdır.

4- Her otobüsde iki sürücü bulunma zorunluluğu araç içi kamera ve dijital takograf ile denetlenmelidir. Sürücülerin birbirleri arasında ehliyet değişimi bu sayede son bulmalıdır.

5- Şehirler arası otobüs firmalarının sayısı 300 civarındadır. Bu firmalar yaklaşık 200 bin otobüsü koordine etmektedirler. Bu kadar firmayı denetlemek mümkün değildir. Şehirlerarası yolculuk yapan firmaların sayısı 10 adeti geçmemeli ve bu firmalara bakanlıkça lisans verilmelidir. Trafik güvenliği ve karayolu yolcu taşımacılığı yönetmeliklerine aykırı davranan firmalara uyarı verilmeli, tekrarı halinde lisans iptali uygulanmalıdır.”

“HANTAL VE LİYAKATSIZ BAKANLIK BÜROKRASİSİ MEYDANA GELEN BU ACI TABLONUN SORUMLUSUDUR”

* Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı bürokratlarının trafik güvenliği ve regülasyonları konusunda dünyadaki gelişmeleri takip etmediği görülüyor.

* Hantal ve liyakatsız bakanlık bürokrasisi meydana gelen bu acı tablonun sorumlusudur. Hayatını kaybedenlere Allah'dan rahmet, yaralılara acil şifa dilerim.