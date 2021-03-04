Süper Loto sonuçları belirlendi, bir kişi 17 milyon liranın sahibi oldu

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 4 Mart tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 4 Mart tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 14-19-23-29-39-59

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

OYNANAN SON ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara, Çılgın Sayısal Loto

Salı günleri: Süper Loto

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cuma günleri: On Numara

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Pazar günler: Şans Topu, Süper Loto