Süper Loto sonuçları belirlendi, bir kişi 17 milyon liranın sahibi oldu

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 4 Mart tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Süper Loto'nun 4 Mart tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 14-19-23-29-39-59
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.
Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.
OYNANAN SON ŞANS OYUNLARI
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara, Çılgın Sayısal Loto
Salı günleri: Süper Loto
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cuma günleri: On Numara
Cumartesi günleri Sayısal Loto
Pazar günler: Şans Topu, Süper Loto