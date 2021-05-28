Tahsis krizi uzlaşıyla çözüldü: İBB ile Beyoğlu Belediyesi arasında protokol imzalanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27 Mayıs tarihli oturumunda Beyoğlu'nda Çıksalın Spor Tesisi, Hasköy Spor Tesisi, futbol sahası, yelken okulu, Beyoğlu Yüzme Havuzu, Örnektepe Öğrenci Yurdu, kreş ve zemin altı otopark için İBB ile Beyoğlu Belediyesi arasında ortak kullanım protokolü imzalanması gündeme geldi.

Protokolde daha önce TÜRGEV'e tahsis edildiği iddiası ile gündeme gelen İBB’ye ait Örnektepe Öğrenci Yurdu'nun da yer alması dikkat çekti. İBB Emlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifte, protokolün imzalanması için İBB Başkanı'na yetki verilmesi istendi.

VETO EDİLEN MECLİS KARARI DA DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca geçtiğimiz yıl AKP'lilerin önergesi ile Örnektepe Öğrenci Yurdu'nun 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi'ne tahsisine ilişkin alınan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından iki kez veto edilerek dava konusu yapılan meclis kararında da düzenleme yapıldı. Mahkemelik olan 12 Mart 2020 tarihli İBB Meclis kararından Örnektepe Öğrenci Yurdu ile ilgili madde çıkarıldı.

Protokole konu olan taşınmazlarla ilgili varsa daha önce yapılmış tahsislerin iptal edilmesi de karara bağlandı. Böylece tartışma konusu olan yurt binası ile birlikte spor tesislerinin İBB ve Beyoğlu Belediyesi tarafından ortak kullanılması için protokol imzalanması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Krize dönen konu uzlaşma ile çözülmüş oldu.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra AKP-MHP grubunun oyları ile İBB'ye ait çok sayıda arsa ve bina AKP'li ilçe belediyelerine tahsis edilmeye başlanmıştı. İBB Meclisi'nin 2020 yılı şubat ayı meclis oturumları sırasında, İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra bazı dernek ve vakıflarla iptal ettiği protokollerin ardından geri aldığı binalardan Beyoğlu'ndaki Örnektepe Gençlik Merkezi'nin de içinde bulunduğu İBB mülkleri, AKP'li ilçe belediyelerine tahsis edilmişti.

Tahsis kararları İmamoğlu tarafından veto edilerek meclise iade edilmişti. Vetolar 2020 yılının mart ayı meclis oturumunda gündeme alınmış ve meclis İmamoğlu'na direnmişti. İmamoğlu da meclis kararlarını mahkeme taşıyarak tahsis kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açmıştı.