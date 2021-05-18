AKP’li başkan yardımcısı ve adamları taksici dövdü

Bursa Mustafakemalpaşa’da, kanalizasyon çalışması tamamlanan yolun toz olmasından yakınan taksici esnafı Engin Duru, yaptığı paylaşım nedeniyle AKP’li Belediye Başkan yardımcısı Ercan Leblebici ve adamları tarafından darp edildiğini iddia etti.

“GİT ŞİKAYET ET NİYE SALDIRIYORSUN”

Olayın Ramazan bayramı arefesinde meydana geldiğini belirten Engin Duru, şöyle konuştu;

“Kanalizasyon çalışması tamamlanan yolun toz olmasından dolayı sosyal medya hesabımdan bir paylaşımda bulundum. Ertesi gün yazıhanede otururken, Ercan Leblebici arayarak, “Destek hizmetler müdürlüğündeyim oraya gel” dedi. Konuşacağız diyerek tek başıma belediyeye gittim. Başkan yardımcısı Ercan Leblebeci, Destek Hizmetler Müdürü Cumhur Erkal ve iki belediye personeli küfür ettiğim iddiasıyla bana saldırmaya başladı. Eğer ben küfür ettiysem yargısı var. Polisi var. Hakkını orada ara. Niye saldırıyorsun.

Olayda bir kaburgam kırıldı. Başımdan da yaralandım. Darp ettikten sonra ‘polis çağırın’ dediler. ‘Polise, kafasını masaya çarptı dersiniz’ diye de tembihte bulundular. Benimle ilgilenen sağlık çalışanı ‘bu çarpma değil darp’ dedi. Bunlar daha önce de bir personeli dövdüler. Olay büyümesin diye de para verip susturdular.”

“ÜSTELİK BU İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ”

Mustafakemalpaşa Adliyesi önünde İYİ Parti ilçe Başkanı Tevfik Demir, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte, saldırıyı kınayan Başkan Selçuk Türkoğlu şunları söyledi:

Taksici esnafı Engin Dürü'nün sosyal medyada belediye hizmetlerini eleştirdiği için belediye başkan yardımcısı Ercan Leblebici ve adamları tarafından öldüresiye dövülmesini protesto ediyoruz. Bir belediye düşünün ki, hizmet götürmekle yükümlü olduğu vatandaşına kurduğu hain bir pusu ile onu hastanelik ediyor.

Üstelik yaşanan skandal olay, bu sözde kabadayı başkan yardımcısının ilk vukuatı değil. Bundan 6 ay önce de bir başka vatandaşa belediyede aynı pusuyu kuruyor, onu da kan revan içinde bırakıncaya kadar hem kendi dövüyor, hem de yanındakilere dövdürüyor. Konu adliyeye intikal edince de türlü vaatlerle, şikayetini geri aldırmak için adeta yalvarıp yakarıyor.

Vatandaşları Belediyeye çağırarak meydan dayağı attığı ve attırdığı iddi edilen bu kendini bilmez sözde kabadayı Ercan Leblebici adlı başkan yardımcısını şiddetle kınıyor, kendisine bu kalleş saldırılarda yardım ve yataklık eden diğer saldırganlarla birlikte hem Belediye yönetiminin, hem de hukukun, mağdurun suç duyurusunun gereğini yapmasını talep ediyoruz.”

“KİRLİ İLİŞKİLERİN OLDUĞU GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”

Mafyalı, çeteli videolarla yeraltı dünyasının sözüm ona devlet yetkilileriyle girdikleri kirli ilişkilerin ülkemizde seri halde adeta video dizilerine döküldüğü günlerden geçildiğini dile getiren Selçuk Türkoğlu, “Bu kirlilikten yerel yönetimlerin de mi nasibi aldığını anlamamız gerekiyor.

Asıl işlevi vatandaşa hizmet üretmek olan kamu kurum kuruluşlarından belediyelerde de mi bu derece mi kokuşmuşluk yaşanıyor? Bu 19 yıllık AKP İktidarında, elle tutulur bir tane kamu kurumu, kuruluşu veya belediye kalmadı mı? AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin adı gri pasaport skandalları ile anılıyor, usulsüz ihalelerin bir gidiyor diğeri geliyor, yargıdan dönen şaibeli ihalelerin ardı arkası kesilmiyor” şeklinde konuştu.