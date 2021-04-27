TBMM’den ABD Başkanı Biden’a ‘soykırım’ tepkisi

TBMM Genel Kurulu’nda, Biden’ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemesinin kınanması ve reddedilmesine ilişkin bildiri kabul edildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* ABD Başkanı Joe Biden’ın, 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz.

* Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanının yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir.

* Biden’ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere, bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz. ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir. DHA