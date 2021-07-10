Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a tasarruf eleştirisi: Herkes tasarruf yapacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin il kongresine katılmak için Manisa'yı ziyaret etti. Ziyaretinde ilk olarak tarihi Hatuniye Camii'nde namaz kılan daha sonra SP Lideri Karamollaoğlu, esnaf ziyareti yaptı.

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN KUYUMCUYLA OLAN DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Öğle namazının ardından Karamollaoğlu, partililer ile birlikte Kuyumcular Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerinde düğün sezonun açılmasına rağmen kuyumcuları boş olmasına şaşıran Karamollaoğlu, “Sonbahar yaklaşıyor. Düğün sezonu zamanı, ancak kuyumcular boş. İnsanlarını alım gücünün nasıl düştüğü ortada” yorumunu yaptı.

Ziyarette Karamollaoğlu'nun, MHP'den İYİ Parti'ye geçen kuyumcu Onur Baylan arasında yaşadığı diyalog ön plana çıktı.

MHP'den geçtiğimiz dönemlerde ilçe başkanlığı görevi yaptığını ifade eden, ancak MHP'nin son yıllardaki yaklaşımı sebebiyle İYİ Parti'ye geçtiğini söyleyen kuyumcu Onur Baylan, erken seçim hakkında şu ifadelere yer verdi:

* Yukarda siyaset nasıl görünüyor. Geçer sefer ki gibi çok adaylı bir seçime mi gideceğiz yoksa gerekenli mi gideceğiz? Ben eski MHP ilçe başkanıydım.

* Ama terk edip Meral hanımı destekliyorum. Hayır olarak beklediğimiz artık tepenin değişmesi. Bizim için en hayırlısı bu olur. Bir şoföre bile 6 saatten sonra ‘İn aşağı' diyoruz.

“ŞU AN GÜNDEMDE ERKEN SEÇİM YOK”

Kuyumcu Baylan'ın erken seçim beklentisine Karamollaoğlu şu şekilde yanıt verdi:

* Sizin baktığınıza bağlı. Şu anda biraz erken, herkes düşünüyor ‘ne olması icap eder’ diye. Fakat gündem de bir şeyler olması lazım. Benim kanaatim seçim sathı mahalline girilmeden bu meseleler gündemi doldurmak için çıkarılıyor.

* Yoksa şu anda gündem de henüz bu yok. Ama bir sene içerisinde artık hareketlenmeye başlar. İnşallah hayırlı olur. Bir değişikliğe ihtiyaç var. Bu görünüyor. Artık o kişi üç defa şoförlük yaptı. Zamanı geçti.

Karamollaoğlu esnaf ziyaretinin ardından partisinin il kongresine geçti.

“TÜRKİYE'NİN PROBLEMİ ZİHNİYET PROBLEMİ”

Karamollaoğlu kongrede yaptığı konuşmada ilk olarak, Türkiye'nin en önemli probleminin siyasi partilerin bir araya gelerek ülkenin çözümleri için ortak bir platform oluşturamaması olduğunu belirtti.

Türkiye'de zihniyetin değişmesi gerektiğine dikkat çekerek Karamollaoğlu şu ifadelere yer verdi:

* Bugüne kadar biz ülkemizde bu problemleri siyasiler olarak konuşacak bir platform oluşturamadık. Şu anda biz Türkiye'mizde aslında problemlerimizi çözmeye talip olan siyasilerle farklı görüşlere sahipseler bir araya gelip meselelerimizi konuşmakta zorluk çekiyoruz.

* Büyük bir kısmı söze başlarken en büyük ithamla başlıyor. Onunla aynı fikirde değiliz, aynı talimatları paylaşmıyoruz ya. Hemen kavga yapmayı kendi vazifesi olarak görüyor. Türkiye'nin temel problemi zihniyet problemi. Bir arada yaşayamama problemi.

* Benim gibi düşünmüyorsan, inanmıyorsan ve yaşamıyorsan tabiri caizse ‘Allah senin belanı versin' deniyor. Böyle yola çıkılmaz. Böyle konuşulmaz ki. Böyle problem teşhis edilemez. Önce biz bunun farkına varacağız. İşte bu zihniyeti değiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bunu milletimiz yapacak.

* Oy vermeye çağına gelmiş insanlar yapacak. Yoksa siyasiler herkes kendine göre bizler bir yol tutturmuşuz o yolda yürür gideriz. Ama seçim dediğimiz şey halkın tercihi neticesinde bu siyasi partiler iktidara geliyor. Seçime artık 2 yıl kalmadı. Her geçen gün 2 yıldan da yemeye başladık.

* Mutlaka seçim sandığı gelecek. Seçim sandığında seçmenimizin oy veren insanların mutlaka ciddi bir düşünce neticesinde oy vermelerini talep ediyorum. Aksi takdirde bu ülke düzelmez, problemler çözülmez.

“ŞU ANDA VÜCUDUMUZUN SAĞLAM KALAN YERİ YOK”

Karamollaoğlu, farklı görüşteki siyasi partilerin bir araya gelerek görüşlerini demokrasi çatısı altında fikirlerini beyan etmesi gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

* Zihniyet değişecek. Biz bir masanın etrafına oturup konuşurken birbirimize hakaret etmeden sözümüzü tamamlayacağız. Olmazsa olmaz diye gördüğümüz şart bu. Bu olmadan olmaz. Bu olmadan konuşamayız, barış ve huzur olmaz.

* Bunu nezaket diye de tabir edebiliriz. Bunun hemen arkasında da şunu kabulleneceğiz. Arkadaş bizler siyasi partiler olarak veya toplumun farklı kesimleri olarak, birbirimizden farklı inanca ve düşünceye sahip olabiliriz. Zaten hepimiz her şeyi aynı açıdan gözlemlemiş olsak aynı parti içinde yer alırdık. Halbu ki öyle değil.

* Türkiye'de 100'den fazla parti var. Ama önde görünen hadi diyelim 15 tane parti var. Meclis’te temsil edilenlere baktığımız zaman bir avuç. O zaman bizim farklı olacağımızı kabul ederek söze başlamamız gerekir.

* Buna fikir, düşünce ve inanç hürriyeti denir. Demokrasi dediğimiz yönetim tarzının temelinde bu yatar. Adına demokrasi demesek bile bu olmadan olmaz.

“ADALET YÖNETİMİN BASKISI ALTINDA OLDUĞU ZAMAN O ÜLKEDE ADALET OLMAZ”

Türkiye'de adaletin iktidarın baskı altında olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, şunları belirtti:

* Bizim bir en önemli meselemiz konuşabilmek, fikir ve düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edebilmek. İnanç, fikir, düşünce özgürlüğü. Bunu adalet mekanizmasının doğru çalışmasını sağlayarak teminat altına alacağız.

* Adalet yönetimin baskısı altında olduğu zaman o ülkede adalet olmaz. Hakimler yöneticilerin gözünün içine bakarak ‘Verdiğim karar bunları tatmin eder mi etmez mi?' diye düşünerek karar vermeye kalkarsa o ülkede adalet yok demektir.

* İster arkadaşlar kabul etsinler veya etmesinler şuanda bu tehlike ve endişe toplumun her kesiminde var. Aynı suçla itham edilen, birisi iktidara yakın birisi aleyhinde ise ona yapılan muameleye bak.

* O zaman çok açık görürsün söylediğimin ne kadar doğru olduğunu görürsün. Adaletin mülkün temelidir. Adalet olmadan olmaz. Huzur olacak, fikir inanç ve hürriyeti olacak ve buda adaletle teminat altına alınacak.

“MERKEZ BANKASI'NIN DİBİ DELİNDİ”

Türkiye’nin dış borcuna da değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

* Dış borcumuz aldı başını gidiyor. 600-700 milyar dolar. Nasıl ödeyeceğiz? Her sene dikkat edin dış ticaretimiz açık veriyor. Bu ne demektir, her sene borcumuz artıyor.

* İhracatımız fazla olacak ki bu azalsın. Böyle imkan şu anda yok. Merkez Bankası'nın dibi delindi. ‘Eksi şu kadar para var' diyorlar. Sanki eksi diyince para varmış gibi oluyor. Eksi demek dibi delindi para yok demek.

* 150 milyar dolar açık varsa, bırak eksiyi 150 milyar dolara daha ihtiyaç var ki sıfıra gelebilmek için. Böyle bir ekonomi nasıl yürütülür. Böyle bir ekonomide ülke nasıl ayağa kalkar.

“İSRAFIN ÇOĞU ORAYA GİDİYOR ZATEN”

Türkiye'nin ekonomik yönden büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı tasarruf tedbirleri üzerinden eleştirdi.

Tasarruf tedbirlerinin öncelikle Cumhurbaşkanlığı'nda başlaması gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanından memnuniyet duydum ben. İsrafı önlemek için bir kara çıkardı. Hay Allah razı olsun. Ama arkasından da sükutu hayale uğradım. ‘Bu kararı çıkartıyorum. Ama ben hariç' diyor. Öyle bir şey olmaz. Herkes tasarruf yapacak, Meclis’te Cumhurbaşkanlığı bu tasarruf tedbirlerine uymayacak. İsrafın çoğu oraya gidiyor zaten. Yaklaşım yanlış. Ekonomi bu yönüyle çok perişan” dedi.

PARTİ TEŞKİLATLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Karamollaoğlu konuşmasında son olarak partili teşkilatına çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

* Unutmayalım kararı biz veriyoruz. Tercihi biz yapıyoruz. Onun için başkasını kötülemeye hakkımız yok.

* Tercihte bulunan biziz. Yarın sandıktan çıkacak. Gökten zembille inmeyecek ki sandıktaki oylar. Sizin, benim, başka bir vatandaşımızın verdiği oylarla hükümetler seçilecek. Onun için tercih önemli. Hangi zihniyeti, düşünceyi, hakikaten sadece hissi bağlardan dolayı ‘Şuna mi destek vereyim. Yoksa gerçekleri söyleyen bunlara mı destek vereyim' demek mecburiyetindeyiz.

* Doğru tespitte bulunacağız. Hepimizin parti teşkilatları olarak üzerine düşen görevle mükellefsiniz. Bazı ilçelerde teşkilatlarımız yok. Kabul edilebilir bir şey değil. Onun için Manisa'da oluşacak yeni yönetim kurulumuzun üzerine büyük görev düşüyor.

* Mecburuz biz ilçelerimizi ayağa kaldırmaya. İnsanları tek tek ziyaret edip talep götürmeye mecburuz. Teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor. Herkese ulaşmak mecburiyetindeyiz.

Konuşmanın ardından Karamollaoğlu'na parti teşkilatları tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Saadet Partisi Manisa İl Teşkilatı'nın 5. Olağan Kongresi’nde tek liste ile başkan adayı olan mevcut başkan Zekai Yıldız delegelerin oylarıyla tekrar başkan seçildi.

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