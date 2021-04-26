Thodex soruşturmasında ilk ifadeler ortaya çıktı

Şirket yöneticisi ve çalışan olan 70 şüpheliye sorguda ağırlıklı olarak şirketin işleyişi ve şüpheli bir durum yaşanıp yaşanmadığına ilişkin sorular yöneltildi. Sorguda ‘Thodex’e yabancı ortak iddiası’ da soruldu.

Polisin sorguda şüphelilere, şirket adına yurtiçi ve yurt dışı kripto para borsalarında hesabı olup olmadığı, kripto para hesaplarını yöneten kişilerin kimler olduğu, şirketin CTO (teknoloji sorumlusu) ve CFO (finans forumlusu) kimler olduğu, şirketin ve çalışanların soğuk/sıcak cüzdan adresleri olup olmadığı, şirkete ait kripto varlıklarının güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlayan donanım ‘offline cüzdan’ anlamına gelen ‘ledgerlar’ın var olup olmadığı ve kontrolünün kimde olduğu gibi sorular yöneltildi.

‘PROMOSYON KRİPTO PARA DAĞITILDI MI’ SORUSU

Sorguda Thodex adlı kripto para borsasının, özellikle son dönemde promosyon adı altında kripto para dağıtımı yaptığı tespiti anlatılarak, hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı, bu dağıtımın yapılmasındaki amacın ne olduğunu soruldu.

Şirket çalışanı şüphelilere, Thodex’in web sitesinde listelenen kripto paraların fiyatları ve neye göre ya da kim/kimler tarafından belirlendiği soruldu. Ayrıca fiyat kontrolünün nasıl ve hangi departman tarafından yapıldığını da anlatmaları istendi. Şüphelilere kripto paraların piyasada oluşan fiyatların altında alım-satım işlemleri yapılıp yapılmadığı da soruldu.

FİRARİ PATRON, MATTERMOST’TAN ‘İDDİALAR ASILSIZ’ DUYURUSU YAPMIŞ

Şirket çalışanı şüphelilerin ifadelerinde iddialardan haberdar olmadıklarını, evden çalışma nedeniyle şirkete de gitmediklerini anlattıkları öğrenildi.

Şüpheliler olayla ilgili şirket içi Mattermost adlı uygulama içerisinden açılmış mesajlaşma grubuna ‘iddialar asılsız’ benzeri içerikli, şirket yöneticisi Faruk Fatih Özer adına atılmış bir mesaj gördüklerini anlattı.

Şüpheliler Mattermost uygulamasındaki mesajların bir süre sonra yüklenmediğini, WhatsApp uygulaması içerisinde şirket adına açılmış bir grup kurulduğunu ve mesajların buradan gelmeye devam ettiğini anlattı. Şüpheliler, bu gruba gelen mesajların ise haberlerden ibaret olduğunu belirtti. DHA