Toplu taşıma yasağı devam ediyor mu? 65 yaş ve 18 yaş üstü ulaşım yasağı kalktı mı?

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan kademeli normalleşme adımları kapsamında yayınlanan genelgede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşları ilgilendiren maddeler de yer aldı. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı bu genelge ile kaldırıldı ancak toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?

– Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

– Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.