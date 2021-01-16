Torbalı Belediye Başkanlığı malzeme alımı için ihale düzenleyecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 8 Şubat tarihinde yapılacak.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. &nbsp;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6213524}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/torbali-belediye-baskanligi-malzeme-alimi-icin-ihale-duzenleyecek-6213524');aip2('newsArticle', {"identifier":6213524,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/torbali-belediye-baskanligi-malzeme-alimi-icin-ihale-duzenleyecek-6213524/","headline":"Torbalu0131 Belediye Bau015fkanlu0131u011fu0131 malzeme alu0131mu0131 iu00e7in ihale du00fczenleyecek","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["internet","izmir"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/16/iecrop/ihale_shut_16_9_1610781886.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-16 10:24:57","dateModified":"2021-01-16 10:24:57","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":467}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/torbali-belediye-baskanligi-malzeme-alimi-icin-ihale-duzenleyecek-6213524/');