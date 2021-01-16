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Torbalı Belediye Başkanlığı malzeme alımı için ihale düzenleyecek

İzmir’in Torbalı ilçesinin belediye başkanlığı, elektrik ve sarf malzemesi alımı için ihale düzenleneceğini duyurdu.

Güncellenme: 10:24, 16/01/2021
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Torbalı Belediye Başkanlığı malzeme alımı için ihale düzenleyecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 8 Şubat tarihinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

 

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