Trabzon Emniyeti’nden ‘Andımız’ göndermesi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, Danıştay 8. Dairesi’nin Öğrenci Andını kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmasıyla başlayan ‘Andımız’ tartışmasına Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde katıldı.

Şehirde yapılan bir operasyonda ele geçirilen malzemeler resmi sosyal medya hesabından ‘Andımız’ yazılarak gösterildi. Ayrıca operasyonla ilgili bir de video paylaşıldı.

MERMİLERLE ANDIMIZ YAZDILAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda tespit edilen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 708,23 gram bonzai, 9 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram esrar ile ikisi kuru sıkı biri ruhsatsız olmak üzere toplam 3 tabanca ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Polislerin, ele geçirilen malzemeleri sergiledikleri standın üstüne mermiler ile “Andımız” yazmaları dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca paylaşılan operasyon videosunun son kısmında da aynı görsel yer aldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün paylaşımı vatandaşlardan destek gördü.

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