Tunceli Valisi bölgedeki yangına ilişkin SÖZCÜ’ye konuştu

Tunceli'nin Hozat ilçesi meydana gelen ve 4 gündür devam eden yangına ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan yangının kontrol altına alındığını yangında zarar gören alanın tahminen bin dekar alan olduğunu söyledi.

EVREN DEMİRDAŞ

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Tunceli'nin Hozat ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan örtü yangınına ilişkin son bilgileri veren Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Gedikler ve Dereköy bölgesinde yangının kontrol altına alındığını kaydetti. Yangın söndürme çalışmalarında personel sorunu olmadığını da aktaran Özkan, bölgede haddinden fazla jandarma birliklerimiz, il özel idaresi personeli, orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz alanda diye kaydetti.

“ZARAR GÖREN ALAN BİN DEKAR DİYEBİLİRİZ”

Yangında tahminin bin dekar alanın zarar gördüğünü belirten Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, “Yangını kontrol altına aldık arkadaşlar soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Şuan için tahminimize göre zarar gören alan bin dekar diyebiliriz. Ancak burası örtü orman değil. O bölge normal bir coğrafi doku değil orada yürümek veya müdahale etmek o kadar kolay değil. Kaldı ki bölgede haddinden fazla bizim jandarma birliklerimiz, il özel idaresi personeli, orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz alanda zaten. O alana kontrolsüz şekilde bir insanın girmesi sonrasında birde giren insanları kurtarmak zorunda kalırsınız.

Tunceli Belediyesine ait itfaiyenin sokulmadığı değil tamamen talep edilen bütün belediyelerin işçileri ve itfaiye personelleri alanda görev aldılar zaten. Ama tehlike arz eden bir alana bir yandan yoğun duman ve zaman zaman alevlendirme olan bir alan vatandaşı kontrolsüz bir şekilde sokmak bir tehlike değil mi? İhtiyaç olsa zaten mülki amirinin birincil görevidir yangın alanına buna benzer durumlarda vatandaşı gerektiğinde davet etmek zaten görevidir” diye konuştu.

“BİR TANE İNSANIMIZIN CANI GİTSE HESABINI KİM VERECEK?”

Yangın kavramının profesyonel bir kavram olduğunu ve profesyoneller tarafından müdahale edilmesi gerektiğini belirten Özkan, ”Ben iki gündür yangın alanındayım ihtiyaç olsa biz çağrı yaparız. Yangın kavramı profesyonel bir kavram sosyal medya üzerinden yada bir akıl üzerinden yönetilebilecek bir şey değil. Ben vali olarak yangın bölgesindeyim benim dahi buradaki görevim profesyonel olanların taleplerini yerine getirmektedir. Onun için çok çabuk bir şekilde o kadar sarp alandaki çıkan yangını çok çabuk bir şekilde kontrol altına aldık. O alanda bir tane kontrolsüz girişte bir tane insanımızın canı gitse bunun hesabını kim verecek? O alan kimsenin yaşamadığı yerleşim yerinin olmadığı tamamen sarp ve dik dağlık coğrafyası bir yer. Yangının söndürülmesi için var gücüyle çalışan arkadaşlarımızın emeklerini boşa çıkarmak doğru şeyler değil” ifadelerini kullandı.