Türkiye bu kareyi unutmadı! Eski bakan kendini böyle savundu…

Geçen yılın son günlerinde sosyal medya hesabından ‘manidar’ bir paylaşımda bulunan eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, yine imalı ifadelere imza attı.

2013’deki 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrası istifa ederek AKP’de krize yol açan Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından şu satırları kaleme aldı:

“Akrabalık haklarını gözetin, yoksula, kimsesize, yolda kalmışa yardım edin. Verecek bir şeyiniz yoksa en azından güler yüzle davranın! Eli sıkı olmayın! Ancak mallarınızı haram yollarda har vurup harman savurarak, zamanı gelince, parasız pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın.”

Bayraktar’ın bu tweet’ini gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, eski bakan ile 2013 yılında ilaçlarını alamadığı için yaşadığı kötü durumu dile getiren kanser hastası Dilek Özçelik’le arasındaki diyaloğu hatırlattı.

DÜNYADAKİ EN MUTLU 100 İNSANDAN BİRİYİM

Çok sayıda gelen mesaj üzerine bir açıklama yapan Erdoğan Bayraktar, yıllar sonra kendini savundu:

– Edirne Belediyesi'nden çıktık. Dilek’in bana dediği şu: Kanser hastasıyım, ilaçlarımı alamıyorum. Ben de yanımdaki valiye talimat verdim. ‘Kızımızla ilgileneceksin’ dedim ve cebimdeki yaklaşık 3 bin lirayı verdim. Sağlık Bakanı’nı takip edeceğimi söyledim. Daha sonra parayı iade etti.

– Dilek kızımızla en samimi şekilde ilgilendim, takip ettim. O günü orada provoke edenler bilmiyorum ne durumda. Ben şu anda içim rahat, sağlıklı ve dünyada en mutlu 100 insandan biri olduğumu düşünüyorum. Tüm insanlığa sağlık ve mutluluk temenni ediyorum.

TÜRKİYE’Yİ AĞLATAN SÖZLER: BEN DİLENCİ DEĞİLİM

2013 yılında Edirne’de ziyaretlerde bulunan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yanına giden Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, kanser ilaçlarının temini için yardım istedi.

Bunun üzerine Bakan Bayraktar genç kızın cebine bir miktar para koydu. Özçelik de ağlayarak “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” diye cevap verdi.

Lenf kanseriyle mücadele eden genç kız 14 Ocak 2018 günü hayatını kaybetti.

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