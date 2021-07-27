Türkiye’de arkeolojinin önemli ismi İspanyol Dr. Berta Lledo Turanlı yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Türkiye kıyıları ile Japonya'daki Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi'ni yürüten kaptan Tufan Turanlı'nın eşi iki çocuk annesi İspanyol arkeolog Dr. 51 yaşındaki Berta Lledo Turanlı bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Japonya'nın Kushimoto kenti açıklarında 1890 yılında 550 gemicisi ile batan Ertuğrul Fırkateyni Kazısı Proje Koordinatörlüğü ve Bodrum ‘daki Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nde önemli restorasyon, kazı ve kurtarma çalışmalarına imza atan Lledo'nun yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

Dün akşam aniden fenalaşan eşi ve yakınlarının yardımı ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lledo'nun yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı.

Uluslararası Sualtı Arkeoloji Müzesi Direktörü Tuba Ekmekçi yaptığı açıklamada “Berta Türkiye'deki su altı tarihinin ve Japonya'daki Ertuğrul Fırkateyni'nin gün ışığına çıkarılmasında çok önemli katkıları olan ve değerli bir bilim insanıydı. Gerçek büyük bir şok ve üzüntü içerisindeyiz. Enstitü olarak ve arkeologlar olarak O'nun çalışmalarını ve katkılarını asla unutmayacağız” diye konuştu.

Berta Lledo'nun cenazesi için İspanya'dan yakınlarının gelmesinin beklendiği ve Perşembe günü Bitez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.