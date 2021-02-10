Türkiye’de kaç tane mutasyonlu virüs var? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Son günlerde artan vakaların ardından Türkiye’de ne kadar mutasyonlu virüs olduğunu duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Klinik seyir bakımından farklılık göstermediğini düşündüğümüz kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir.

*Bunlardan 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyant tespit edilmiştir. İngiltere’de başlayan mutasyonun hastalığın seyrinde değişiklik yapmamakla birlikte bulaşıcılığını arttırdığına yönelik önemli bilgiler var. Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor.

*Mutasyonların özellikle Avrupa ülkelerinde salgının seyrine etkisinin fazla olduğunu biliyoruz. Ülkemizde mutasyonların bölgesel bir farklılığa yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mutasyon sayıları giderek artmaya devam ediyor. Var olan vaka sayılarında önemli oranda bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz.

“YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

* Bütün illerimizde benzer şekilde özellikle son 2 hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Özelde mutasyonun bulunduğu bölgede yoğun bir artış gözlemimiz şu anda yok. Bunu da çok yakından takip ediyoruz.

*Mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğunu. Daha önce bir arada bulunmakla geçen virüsün daha kısa sürede bu bulaştırıcılığın olduğunu biliyoruz.

33 İLDE GÖRÜLDÜ

*Güney Afrika ve Brezilya için farklı yaklaşımlar söz konusu. Bununla ilgili daha net bir şey söyleyemiyoruz. Bizim özellikle tedbirler noktasında daha hassas davranmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum.

*Her geçen gün mutasyon görülen il sayısının arttığını biliyoruz. Zannedersem 32 hatta 33 ile çıkmış oldu.

İlginizi Çekebilir Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan açıklamalar