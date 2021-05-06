Türkiye’nin birçok ilinde görüldü! Gözlerine inanamadılar

Akşam saatlerinde Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde sıralı bir şekilde 100'ün üzerinde ışık görüntülendi.

İstanbul'da gökyüzünde beliren sıralı ışıklar görenleri hayrete düşürdü. Gökyüzündeki ne olduğu belirlenemeyen ışıklar kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşerken, ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TEKİRDAĞ’DA DA ŞAŞKINLIK YARATTI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tekirdağ semalarında tek sıra halinde ilerleyen çok sayıda sıralı yıldızı gören vatandaşlar, o anları telefonuyla görüntüledi.

STARLİNK UYDULARI MI?

Muğla'dan da görülen sıralı ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı, o anları görüntüledi. Işık huzmelerinin, bir yıl önce de Türkiye'de de görülen, Elon Musk'un sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

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