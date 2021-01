Türkiye’nin tahıl ambarı alarm veriyor

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya’da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor.

Bu nedenle ‘Türkiye’nin tahıl ambarı’ olarak bilinen Konya’ya geçen yıl temmuz- aralık döneminde 80 milimetre yağış düşerken, bu sene 30 milimetre yağış düştü.

Yağış yetersizliğinden kuraklık tehlikesi olan kentte, geçen ay 2 günlük yağış, ovadaki mahsulün çimlenmesine neden oldu. Ancak yağışların sürekli olmaması tarladaki ürünleri çürümeyle karşı karşıya getirdi.

‘UMUDUMUZU KESECEĞİZ'

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Konya Ovası çiftçisinin yağışların devamının gelmemesi nedeniyle sıkıntıya girdiğini, yeterli yağış alınamaması durumunda umudunu yitireceğini ifade etti. Kavuneker, şunları söyledi:

* Çiftçi şu an da çok sıkıntılı ve düşünceli durumda. Maalesef arazilerimiz, ektiğimiz şekliyle duruyor. Ürünler, geçen günlerdeki yağışla çimlendi; ama henüz bir çıkış gösteremedi.

* Ürünler için bu daha tehlikeli. Eğer yağışın devamı gelmezse bu durum çok daha tehlikelidir. 2021 yılında çok daha vahim bir durum bekliyor diyebiliriz.

* Buğday, 2 günlük yağışla çimlendi. Kuru olsaydı tohum bozulmazdı; ama şu ana kadar bir kez yağmur yağdı. Yağışın devamı gelmeyince de şu an sıkıntı var. Eğer önümüzdeki 15- 20 gün içerisinde yağış olursa belki kurtarma ihtimali var. Eğer yağmayacak olursa biz tamamen umudu keseceğiz.

‘ÇİFTÇİ BAHAR AYINDA EKİM YAPMAMAYI DÜŞÜNÜYOR'

2021 yılı bahar ve yaz aylarının da kurak geçeceğinin öngörüldüğünü belirten Kavuneker, “Çiftçi şimdiden bahar mevsiminde ekeceği ürünü düşünüyor. Ekim yapıp yapmamakta tereddütler var. Şu an da çiftçiler yazlık ekim yapmamayı düşünüyor. Tabii ki tam olarak umudumuzu yitirmedik. İnşallah Allah'tan dileğimiz iyi bir yağış olur, iyi bir yıl gelir. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Açlık çok zor bir şey. Bir an önce tarımsal alt yapıyı hızlandırmak gerekir. Biz ülke olarak bir an önce kendimizi kurtarmamız lazım. Tarımsal alt yapı hızlandırılmalıdır. Tarımsal alt yapı olursa, biz bu sıkıntıları çekmeyiz” diye konuştu.

‘STOKLAR 2021 YAZINA KADAR GÖTÜRÜR’

Uzmanların ve çiftçilerin öngörüsüne göre elde bulunan stokların bu yılın yaz aylarına kadar yetebileceğini ifade eden Kavuneker, şunları söyledi:

* 2020 yılında kaldırdığımız ürünler, bizi 2021'in ağustos ve eylül aylarına kadar rahat bir şekilde götürür. Ancak sonra ülkede sıkıntı başlar. Çok acilen su tüketimiyle ilgili tedbirleri almamız lazım. Hızlı bir şekilde gerekirse kampanya başlatılarak su tasarrufu yapılması lazım.

* Su tüketimlerinin sınırlandırılması lazım. Bırakın tarımsal sulamayı, ülkede içme suyu tehlikeye giren 3- 4 tane büyük illerimiz var. Çok acilen ülkemizdeki suyu çözmemiz lazım.

* Su fakiri ülke değiliz diyorduk. İşte bugün geldi, çattı. Akarsularımızı, nehirlerimizin bir yudumunu boşa vermeyecek şekilde iyi bir altyapı hazırlamamız lazım. İnsanlığın ve ülkemizin var olabilmesi için.

‘TAVAYA DÖKECEK YAĞI BULAMAYACAĞIZ'

2021 yılının kurak geçmesi halinde yağlık ay çekirdeği ekiminin yapılamayacağını öne süren Kavuneker, “Dünya üzerinde de bir kuraklık var. Bugün çöpe attığımız ekmek kadar ekmeği bile bulamayacağız. Buna herkes inansın. Tavaya dökecek yağı bulamayacağız. Çünkü bahar ayında da kurak giderse, ay çekirdeği ve mısırdan elde ettiğimiz yağlar da olmayacak. Çok büyük bir sıkıntıya doğru gidiyoruz. Şimdiden tedbirlerimizi almamız lazım. Ülke olarak acilen tasarrufa girmemiz lazım. Eyvah deriz ama iş işten geçmiş olur” diye konuştu. (DHA)