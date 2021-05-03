Uğur Dündar: Lütfen halkla polisi karşı karşıya getirmeyin

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, TELE 1’de Anında Manşet programında İçişleri Bakanlığı’nın toplumsal olaylarda polisin görüntülenmesini engelleyen genelgesini ‘halka polisi karş karşıya getirecek’ bir uygulama olarak değerlendirerek, şöyle konuştu:

* Bunu bir anca önce değiştirin, bu hukuksuz kararı iptal edin. Ey yüce Danıştay, buna geçit vermeyin. Eğer buna izin verirseniz, Türkiye’de hukuksuzluğun boyutunu hiçbirimiz tahmin edemeyiz.

* Varacağı noktayı siz de tahmin edemezsiniz. Türk polisine aslında iyilik yapar gibi gözüküp de en büyük kötülük bunun uygulanma aşamasına geçmesi olur.

* Siz eğer Türk polisine iyilik yapmak istiyorsanız, benim babamın ta 60-70 yıl önce yaşadığı koşulların hiçbirinin değişmediğini gözlemlediğim polisin özlük haklarını sağlayın. Özlük haklarında iyileştirme yapın.

* Onlara vaat ettiğiniz çalışma saatlerini, özlük haklarıyla ilgili tüm maddi olanakları seferber edin. Halkla polisimizi karşı karşıya getirmeyin. İnsanlar görüntü çekmezlerse, şiddet görüntülerini kaydetmezse, sizin yapacağınız polise iyilik etmek olmaz.

* Daha çok şiddete teşvik etmek, daha çok kanunsuz uygulamaya teşvik etmek anlamına gelir. Lütfen bundan vazgeçin. Rica ediyorum, toplum çok gergin.

“LÜTFEN HALKLA POLİSİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYİN”

Yaşadığı ilçede meydana gelen bir olayı anlatan Uğur Dündar, şunları söyledi:

* Bugün bakkalda bir hadise yaşanmış. Bir adam, akşama doğru yanında bir hanımla birlikte markete gelmiş. Bir şeyler almış. İndirim yap demiş.

* ‘Efendim indirim yapamam, fiyatına aldınız, zaten ne kazanıyoruz ki…’ yanıtını almış. ‘Vay sevgilimin yanında nasıl rencide edersin’ diye giriş çocuğa…

* Karakoldan polisler yetişmiş. Adam o kadar fütursuz, etrafı dağıtmaya meyyal ki, polisler havaya ateş ederek kendisini zapt etmek durumunda kalmışlar. İnsanlar burnundan soluyor. Patlamaya hazır bir mayın gibi.

Dündar, iktidara “Dolayısıyla aman lütfen dikkat bu toplumu daha fazla germeyin, halkla polisi karşı karşıya getirmeyin. Artık bu nepotizmi, adam kayırmayı, yandaş kollamayı bir kenara bırakın” diye seslendi.

“YAPABİLECEĞİNİZ EN İYİ İŞ DERHAL SANDIĞA GİTMEKTİR”

“Liyakat sahibi gençlerimize kucak açın” çağrısında bulunan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni yapılan anketlerde gençlerin büyük çoğunluğu sayın Tayyip Erdoğan’a oy vermeyeceklerini söylemişler. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yöneliyor gençler.

* Gençlerin siz oyunu alamazsanız, gençlere onların bu ülkede aydınlık bir gelecek umudu vermezseniz, bu gençleri bu ülkede tutamazsınız.

* Nitekim genç işsiz sayısı almış başını gitmiş. Türkiye’de yaşamak istemeyen gençlerin sayısı da çığ gibi çoğalmış. Ey iktidar! Gerçekten yapabileceğin en iyi iş derhal, en kısa yoldan erken seçime gitmektir.

* Eğer şiddet sarmalına bu toplumu sokmak gibi bir düşünce herhangi bir kişinin zihninden geçiyorsa, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur. Lütfen sandığa gidin.

* Halk sizi sandıkla iş başına getirdi. Siz de görevi zamanında sandıkla tevdi etmeyi bir sorumluluk olarak düşünün.

* Ben iktidar adına da üzülüyorum. Türkiye’yi yöneten güç Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı… Ben ister miyim onların bu kadar başarısız olmalarını, bu denli yıpranmalarını, Türkiye’nin dünyaya kötü görüntüler vermesini. Benim içim sızlıyor.